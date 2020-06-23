 

Регионы с самой тяжелой эпидситуацией назвал Минздрав

События Сегодня, 12:1434
Регионы с самой тяжелой эпидситуацией назвал Минздрав

По состоянию на сегодня наиболее зараженными коронавирусом регионами являются Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская области.

В них собирают усилить карантин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. 

По его данным, всего 11 регионов, где показатели коронавируса сегодня превышают нормы.

"По представлению санэпидемврачей было сделано представление по усилению ограничительных мер", - заявил он.

Отметим, в Волынской области, на сегодня, 2571 случай коронавируса, в Закарпатской - 3126 случаев, Львовской - 5883 случая, Ровенской - 3950 случаев.

Последний месяц ситуация в западных областях значительно ухудшилась.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
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