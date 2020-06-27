Карантин в местах массового отдыха ужесточила Волынская область

С 3 июля в Волынской области усилили карантинные меры в местах массового отдыха людей из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В частности, в Шацком районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Представление об усилении карантина подала главный государственный санврач области Наталия Янко. Сейчас область занимает 4-е место в Украине по распространению COVID-19.

В области также приняли решение дополнительно провести проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей.