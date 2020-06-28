После смертельного ДТП с Ефремовым Зеленский отменил уголовную ответственность за пьянку за рулём

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде. Он вступил в силу накануне, сообщает УНИАН.

Уголовная ответственность касалась, в том числе, допуска за руль пьяного водителя и отказа водителя пройти медосвидетельствование для выявления признаков алкогольного опьянения.

В пояснительной записке к закону сказано, что целями его принятия являются гуманизация ответственности и установление механизма обеспечения быстрого расследования уголовных преступлений небольшой тяжести и уменьшения нагрузки на следователей органов предварительного расследования.

1 июля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что 60 процентов всех правонарушений будут проходить через институт уголовных проступков и следствие будет занимать лишь несколько месяцев.

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