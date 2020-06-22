По делу Стерненко решение принял апелляционный суд

Апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения.

Она осталась без изменений, активист останется под домашним арестом.

Соответствующее решение сегодня принял Киевский апелляционный суд.

Напомним, в июне Шевченковский районный суд Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.

Около двух недель назад ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Несколько дней спустя в СБУ заявили, что завершили расследование его дела.

Дело касается нападения в мае 2018 года, когда Стерненко ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии умер. Следствие расценивает его действия как превышение самообороны.