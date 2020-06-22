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События Сегодня, 15:010
Стерненко прокомментировал решение суда, который оставил его под домашним арестом

Одесский радикал Сергей Стерненко, которого Апелляционный суд оставил под домашним арестом из-за подозрений в умышленном убийстве человека, прокомментировал это несправедливое, по его мнению, решение.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Судебное решение было написано еще до начала судебного процесса. Они вынесли неправомерное решение и постановили его именем Украины. Они сейчас представляют  государство, они выполняют политический заказ Ирины Венедиктовой, Арсена Авакова и Владимира Зеленского. Если они нарушают наши права, судят меня за то, что я не умер, если они думают, что вот так можно вести себя с нами, топтать нашу честь и достоинство, я скажу, что к черту такое государство, к черту их всех",- заявил Стерненко, после чего вернулся в зал суда.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко на меру пресечения, которую ранее избрал Шевченковский суд.

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