Стерненко прокомментировал решение суда, который оставил его под домашним арестом

Одесский радикал Сергей Стерненко, которого Апелляционный суд оставил под домашним арестом из-за подозрений в умышленном убийстве человека, прокомментировал это несправедливое, по его мнению, решение.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Судебное решение было написано еще до начала судебного процесса. Они вынесли неправомерное решение и постановили его именем Украины. Они сейчас представляют государство, они выполняют политический заказ Ирины Венедиктовой, Арсена Авакова и Владимира Зеленского. Если они нарушают наши права, судят меня за то, что я не умер, если они думают, что вот так можно вести себя с нами, топтать нашу честь и достоинство, я скажу, что к черту такое государство, к черту их всех",- заявил Стерненко, после чего вернулся в зал суда.

Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию защиты радикала Сергея Стерненко на меру пресечения, которую ранее избрал Шевченковский суд.