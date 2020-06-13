 

О своей невиновности в ДТП заявил актер Ефремов

События Сегодня, 15:030
О своей невиновности в ДТП заявил актер Ефремов

Находящийся под домашним арестом из-за совершения смертельного ДТП российский артист Михаил Ефремов заявил о том, что не виновен в аварии.

Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, передает Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - объяснил представитель защиты.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что казалось, не понимает, что происходит.

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Теги: news, новости, Украина, ДТП, Ефремов, 7dniv, 7dnivinfo  
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