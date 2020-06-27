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События Сегодня, 16:1336
На ликвидированные Высшие суды Украина тратит миллионы

Украина за два года потратила миллионы гривен на ликвидацию трех Высших судов.

Однако они существуют до сих пор, а судьи продолжают получать зарплату.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Сообщается, что на ликвидацию Высшего хозяйственного, Высшего административного и Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел потратили 157 млн гривен, а в этом году запланированы расходы еще почти на 73 млн.

Эти суды до сих пор работают, хотя их должны ликвидировать, а вместо них создан Верховный суд с кассационными судами соответствующей специализации.

В частности, на содержание Высшего хозсуда за 2018-2019 года потрачено почти 54 млн гривен, на 2020 выделили еще 18 млн. На Высший админсуд 63 млн и 32 млн гривен соответственно, на Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел - 41 млн и 22,5 млн гривен.

Как отмечает глава ликвидационной комиссии этих судов Любовь Соловьева, они не могут быть ликвидированы, пока судей не переведут или они не уволятся. На сегодня в Высшем хозсуде продолжают работать 13 судей, в двух других - по 18.

Вопросами перевода и увольнения занимается Высшая квалификационная комиссия судей, которая не работает уже почти 8 месяцев.

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