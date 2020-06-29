 

Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ

События Сегодня, 21:4940
Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ

Правительство Ирана согласилось выплатить компенсацию семьям иностранных граждан, погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины".

Лайнер был сбит иранскими военными в январе 2020 года.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает "Голос Америки". 

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", - заявила она.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными 8 января этого года. Пассажирский самолет был поражен во время вылета из Тегерана. В результате происшествия погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Жертвами стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

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Теги: news, новости, Украина, Катастрофа, Иран, МАУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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