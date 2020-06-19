 

Турция готова выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

События Вчера, 22:4951
Турция готова выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

Турция разрешила получать украинцам краткосрочные туристические виды на жительство.

Также для украинцев, проходящих лечение в Турции, хотят упростить визовые требования.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. 

Этот вопрос был обсужден во время встречи глав МИД Украины и Турции Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре.

"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении.

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