Обновленная Конституция России вступила в силу

В России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на на общероссийском голосовании.

Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

Обновленный текст Конституции России опубликован на фициальном портале правовой информации.

Всего в Конституцию РФ внесены 206 поправок.

Одним из пунктов изменений стала поправка относительно президентских сроков. Теперь не учитывается число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки. Эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

Также Конституция РФ теперь находится в приоритете над международным правом. Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, "если они противоречат основному закону".

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.