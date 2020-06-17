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События Сегодня, 12:2848
Массовая драка со стрельбой произошла в центре Киева

В центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.

Столкновения произошли на Бессарабской площади.

Об этом информирует сообщество "Киев оперативный" в своем Facebook. 

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - указано в сообщении.

При этом сама суть конфликта неизвестна.

Также сообщество распространило видео драки в своем Telegram. Осторожно, видео демонстрирует насилие и жестокость.

Представитель столичной полиции Оксана Блищик сообщила РБК-Украина, что пока не располагает информацией по поводу этого события. Агентство пытается получить комментарий от пресс-службы полиции Киева.

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