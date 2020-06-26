Данные по смертности от COVID-19 впервые показал Госстат

Государственная служба статистики Украины возобновила публикацию данных о количестве умерших с указанием причин.

Ранее эта информация была засекречена постановлением Кабинета министров о карантине.

Данные за январь-март 2020 года обнародованы на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за первые три месяца года умерло 149 064 человек.

При этом Госстат впервые публикует данные о смертях от COVID-19. По официальным данным, от этой болезни умерло 9 (девять) украинцев.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 032 человек, среди них туберкулез - 892, от СПИДа умерло 860 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 19 711 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 101 633 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 69 976 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1974 человек (в том числе, в марте - 648).

Кроме того, 7083 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 882 граждан, утопление - 220, гибель на пожаре - 358, случайное отравление (кроме алкоголя) - 499, отравление алкоголем - 657, самоубийства - 1357 (из них в марте - 488), умышленные убийства - 365.