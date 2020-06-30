Киев и еще 7 областей к ослаблению карантина не готовы

По состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина.
Так, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.
Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.
В частности, не готовы к ослаблению карантина:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Ровенская область,
- Черниговская область,
- Киев.
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.