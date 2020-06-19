Главное условие для победы Украины над COVID-19 озвучил Ляшко

Украина не сможет победить пандемию COVID-19, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

В связи с этим в Украине ежедневно подтверждают 800-1000 новых случаев заражения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

При этом он отметил, что не прописывание норм приводит к тому, что люди их нарушают, а это, в свою очередь, формирует негативный имидж и потенциальный источник инфицирования коронавируса.

По мнению Ляшко, рост числа инфицированных на прямую зависит от смягчения карантина и восприятие людьми адаптивного карантина как отмены всех ограничений.