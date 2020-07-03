Свыше 200 тысяч человек эвакуируют в Японии из-за наводнений и оползней

На юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, начавшихся в выходные, эвакуируют свыше 200 тысяч человек.

От разрушений в результате сильных ливней уже погибли как минимум 15 человек.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация более 203,2 тысяч человек. По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, около 5880 домов в данных префектурах остались без электричества. Спасатели и военные с вертолетов эвакуировали людей с крыш домов. В некоторых местах водой затопило вторые этажи зданий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, для этих целей будут мобилизованы около 10 тысяч военнослужащих.