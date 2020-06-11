Испытание трех препаратов от коронавируса остановила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения решила остановить испытание трех препаратов от коронавируса — гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

Об этом говорится на сайте организации.

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе исследования сравнивались влияние данных препаратов на уровень смертность то коронавируса. Их использовали исключительно на зараженных коронавирусом.

Предварительные испытания показали, что данные лекарства практически никак не влияют на уровень смертности от Covid-19.