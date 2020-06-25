 

Стало известно, сколько абитуриентов не пришли на первые ВНО

События Сегодня, 15:380
Стало известно, сколько абитуриентов не пришли на первые ВНО

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько абитуриентов в этом году не пришли на Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и математике.

Об этом сообщил глава ведомства Валерий Бойко в интервью "Зеркалу недели". 

На вопрос, многие ли абитуриенты не пришли на первые ВНО по математике и украинскому языку, Бойко ответил: "на математику неявка - 20 процентов, на украинский язык - 26 процентов".

Он также рассказал, сколько абитуриентов не допустили к сдаче экзамена из-за повышенной температуры или ОРВИ.

"На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе - 54. Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования", - отметил Бойко.

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Теги: news, новости, Украина, ВНО, 7dniv, 7dnivinfo  
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