Во Львовской области из-за прорыва дамбы ожидается сильный подъем уровня воды

Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь рек.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвьяж возле села Лука Самборского района.

При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.