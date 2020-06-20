Об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19 заявили в Минздраве

Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Ляшко отметил, что говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", - добавил он.