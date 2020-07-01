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События Сегодня, 17:0561
Тестовый проект по закрытию шахт готовит Минэнерго

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что готовит пилотный проект по закрытию шах в одном из городов.

Для этого будет использован немецкий опыт.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Радио Свобода".

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос", — сказала она.

Также Буславец уточнила, что уже провела по данному поводу переговоры с Германией.

"У меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", — рассказала она.

Напомним, 30 июня у стен Офиса президента прошла акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", а также представителей шахт Львовско-Волынского бассейна. Митингующие требовали погашения работникам государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля составляла более 1,2 млрд грн.

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Теги: news, новости, Украина, Минэнерго, шахты, 7dniv, 7dnivinfo  
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