 

В Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке

События Сегодня, 19:0646
В Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке

В городе Чикаго, Соединенные Штаты, произошла стрельба на семейной вечеринке в честь Дня независимости.

В результате происшествия погибли пять человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает Associated Press. 

Среди погибших 14-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Четверо неизвестных открыли огонь по группе людей и скрылись с места происшествия. Двое погибли на месте, двое умерли в больнице.

7-летняя девочка была смертельно ранена в голову, стоя на тротуаре у дома своей бабушки во время вечеринки ко Дню независимости США.

Полиция ввела в действие план перехвата, но арестовать подозреваемых пока не удалось.

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