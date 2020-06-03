Причастного к пожару в Новой Каховке задержала Полиция

Пожар в Новой Каховке мог произойти из-за неосторожности жильца квартиры на пятом этаже.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Как установили правоохранители, мужчина употреблял дома спиртное, после чего решил закурить на диване, но уснул. Мужчину разбудили соседи, которые ворвались в квартиру, услышав сильный запах дыма.

Полиция возбудила уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.