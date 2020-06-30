В Украине начали мониторинг образа жизни чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начинает мониторинг образа жизни чиновников.

Это поможет выявить тех, кто задекларировал скромные доходы, однако пользуется люксовыми автомобилями, покупает имения, получает ценные подарки.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Теперь Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Во время мониторинга образа жизни НАПК, в частности, будет проверять такую информацию:

Пользование объектами, которые не указаны в декларации;

Сведения о полученных подарках;

Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг будет проводиться на основании журналистских расследований, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения, НАПК сообщит об этом правоохранительным органам.

Проведение НАПК мониторинга образа жизни предусмотрено законом Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) - 77%.