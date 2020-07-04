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Усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах потребовал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский требует усилить контроль за карантинными мероприятиями в общественных местах.

Речь, в частности, идет о ресторанах и клубах.

Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает президентская пресс-служба

"Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти получив болезнь, от которой пока нет вакцины", - сказал Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Напомним, на президента Украины Владимира Зеленского составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе.

На то время работа внутренних помещений кафе была запрещена.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Карантин  
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