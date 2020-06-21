В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми

В понедельник, 6 июля, в Киеве пьяный автомойщик угнал клиентский Mercedes, но попал в на нем аварию.

В результате пострадало сразу несколько машин.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Так, инцидент произошел на проспекте Отрадном. Мойщик, будучи пьяным, угнал у клиента Mercedes. На большой скорости он зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan. После этого автомобиль понесло в сторону остановки с людьми, но к столб его остановил. Небезразличные люди задержали его до приезда полиции.