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События Сегодня, 06:0040
Условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС разъяснили в МИД

Для транзитного пересечения территории Венгрии автотранспортом украинцам не нужно получать индивидуальное разрешение от венгерской полиции.

Однако, украинская сторона рекомендует все же получить это разрешение.

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии

Украинцы не нуждаются в индивидуальном разрешении на транзит при условии, что они:

  • имеют документ о постоянном месте жительстве, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения;
  • имеют биометрический паспорт или визу;
  • дают согласие пройти проверку на коронавирус и не имеют признаков инфекции.

Кроме того, в разрешении на транзитный проезд не нуждаются украинцы, направляющиеся в государства ЕС, которые позволяют гражданам Украины въезд на свою территорию В таких случаях на границе необходимо показать:

  • биометрический паспорт или визу;
  • медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;
  • финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т.п.);
  • документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения.

Во всех других случаях украинцам необходимо получить специальное разрешение от венгерской полиции, заполнив электронную заявку. Для транзита можно использовать только пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

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