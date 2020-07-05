Условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС разъяснили в МИД

Для транзитного пересечения территории Венгрии автотранспортом украинцам не нужно получать индивидуальное разрешение от венгерской полиции.
Однако, украинская сторона рекомендует все же получить это разрешение.
Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии.
Украинцы не нуждаются в индивидуальном разрешении на транзит при условии, что они:
- имеют документ о постоянном месте жительстве, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения;
- имеют биометрический паспорт или визу;
- дают согласие пройти проверку на коронавирус и не имеют признаков инфекции.
Кроме того, в разрешении на транзитный проезд не нуждаются украинцы, направляющиеся в государства ЕС, которые позволяют гражданам Украины въезд на свою территорию В таких случаях на границе необходимо показать:
- биометрический паспорт или визу;
- медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;
- финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т.п.);
- документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения.
Во всех других случаях украинцам необходимо получить специальное разрешение от венгерской полиции, заполнив электронную заявку. Для транзита можно использовать только пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".