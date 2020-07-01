Полеты между Италией и Украиной возобновил Ryanair

Вчера, 6 июля, ирландская лоу-кост компания Ryanair выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину после смягчения карантинных ограничений.
Пассажиры из Бергамо благополучно приземлились в аэропорту "Борисполь".
Итальянский авиационный регулятор ENAC выдал разрешение на полеты Ryanair как минимум до конца летнего расписания 2020 года, которое заканчивается в конце октября.
Об этом передает портал Аvianews.com.
Фактическим перевозчиком выступает купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air, однако для пассажиров ничего не изменится - они как и ранее смогут получать все услуги и на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат сделан для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности. Сейчас в группу Ryanair помимо ирландского лоу-коста входят также Laudamotion в Австрии, Buzz в Польше и Malta Air на Мальте.
В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоу-кост планирует выполнять 28 рейсов в неделю.
График полетов Ryanair между Италией и Украиной:
Киев:
Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю,
Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю,
Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю,
Катания, с 7 июля 2 раза в неделю.
Львов:
Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю,
Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю,
Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю.
Одесса:
Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю,
Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю,
Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю.
Харьков:
Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю.
Ryanair продает авиабилеты на рейсы между Украиной и Италией до конца летнего расписания. Однако перед бронированием перелета пассажирам следует учитывать возможность изменения расписания по коммерческим причинам или из-за возможных запретов властей. Так же Италия не открыла свои границы для граждан Украины.