Полеты между Италией и Украиной возобновил Ryanair

Вчера, 6 июля, ирландская лоу-кост компания Ryanair выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину после смягчения карантинных ограничений.

Пассажиры из Бергамо благополучно приземлились в аэропорту "Борисполь".

Итальянский авиационный регулятор ENAC выдал разрешение на полеты Ryanair как минимум до конца летнего расписания 2020 года, которое заканчивается в конце октября.

Об этом передает портал Аvianews.com.

Фактическим перевозчиком выступает купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air, однако для пассажиров ничего не изменится - они как и ранее смогут получать все услуги и на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат сделан для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности. Сейчас в группу Ryanair помимо ирландского лоу-коста входят также Laudamotion в Австрии, Buzz в Польше и Malta Air на Мальте.

В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым лоу-кост планирует выполнять 28 рейсов в неделю.

График полетов Ryanair между Италией и Украиной:

Киев:

Бергамо, 6 июля 4 раза в неделю,



Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю,



Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю,



Катания, с 7 июля 2 раза в неделю.



Львов:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю,



Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю,



Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю.



Одесса:

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю,



Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю,



Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю.



Харьков:

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю.



Ryanair продает авиабилеты на рейсы между Украиной и Италией до конца летнего расписания. Однако перед бронированием перелета пассажирам следует учитывать возможность изменения расписания по коммерческим причинам или из-за возможных запретов властей. Так же Италия не открыла свои границы для граждан Украины.