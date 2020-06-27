 

Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов

События Сегодня, 10:3039
Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов

Мужчине, который в Луцке пытался "продать" должность в Кабмине и место в закрытой "группе масонов" за 200 000 долларов, избрали меру пресечения.

Он арестован с правом внесения залога, размер которого превышает миллион гривен. 

Об этом сообщает пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Отмечается, что жителя Луцка задержали еще 3 июля во время получения денег. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли валюту, а также заявление о вступлении потерпевшего в "закрытую группу", заверенную печатью и перстнем, в качестве доказательства того, что тот стал ее почетным членом.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1,261 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Луцк, мошенничество, Массоны, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

C залогом на 10 млн гривен арестовали главу Кировоградской ОГА
C залогом на 10 млн гривен арестовали главу Кировоградской ОГА
27-июн-2020, 11:04
Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
4-июн-2020, 06:00
"Минера" моста Метро арестовал суд
3-июн-2020, 19:14
Взяли под стражу еще пятерых участников стрельбы в Броварах
Взяли под стражу еще пятерых участников стрельбы в Броварах
31-мая-2020, 11:26
Первый участник перестрелки в Броварах арестован без права залога
Первый участник перестрелки в Броварах арестован без права залога
30-мая-2020, 19:32

Последние новости

11:32
Политика
Новое правительство сформировали во Франции
11:22
События
Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
10:56
События
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
10:47
События
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
10:44
События
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
10:42
Политика
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа
10:32
События
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
10:30
События
Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов
10:22
События
Полеты между Италией и Украиной возобновил Ryanair
09:46
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)
09:04
Политика
Жителей Донбасса и Крыма заложниками назвал Резников
06:00
События
Условия транзитного проезда через Венгрию в страны ЕС разъяснили в МИД
03:00
События
Для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ потребуется меньше недели
01:00
События
Более 20 млрд кубометров газа накопили в украинских хранилищах
Вчера, 2020-07-06
21:53
Экономика
Новый налог для малых фермеров
20:43
События
Карантин ослабляет Львовская область
20:41
Политика
Детали встречи с Зеленским после которой подал в отставку рассказал Смолий
20:39
Политика
Концепт налоговой амнистии представили в финкомитете Рады
18:58
События
В арендованной квартире на Прикарпатье, мужчина задушил сожительницу-россиянку и повесился сам
18:51
Политика
За отставку министра инфраструктуры Криклия в Раде начали собирать подписи

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.07 (состоянием на 09:00)2824
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.07 (состоянием на 09:00)2267
Главе набсовета ПриватБанка государство платит по 2 тысячи долларов в день2028
Масштабную акцию протеста устроили в центре Киева1042
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми510
Хорватия открылась для украинцев. Что нужно знать о правилах въезда и отдыха365
Тимошенко: нужно остановить выкачивание денег из экономики296

Досуг

В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Краткий обзор главных преимуществ и серии Legacy от бренда Puma.
Вчера, 20:5590
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы,
Вчера, 20:5392
Медальон: особенности украшения и его выбора
Медальон: особенности украшения и его выбора
Выбираем и правильно носим медальон: советы от ювелирного магазина
Вчера, 20:4484
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
На что обращать внимание при выборе детской обуви? Как правильно определить размер обуви для ребенка? 8 основных моментов, которые обязательно необходимо проверить перед покупкой.
5-июл-2020, 10:24149
Оригинальные органайзеры на подарок
Оригинальные органайзеры на подарок
Корпоративный органайзер – отличный подарок сотрудникам компании и любым офисным работникам. Бизнес органайзеры помогают держать в порядке рабочий стол и хранить в одном месте канцелярские принадлежности.
3-июл-2020, 19:03176
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
2-июл-2020, 18:15147

События

Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге
Сегодня, 11:2222
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео
По данным NYT, Трамп еще в марте 2020 года знал о подкупе РФ талибов для убийства военных США
Сегодня, 10:5636
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
Членов преступной группировки в Одессе со стрельбой задержал спецназ СБУ
Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию членов преступной этнической группировки.
Сегодня, 10:4737
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть
Во вторник, 7 июля на мировых биржах цены на нефть эталонных марок Brent и WTI опускаются.
Сегодня, 10:4434
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС
Исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери заявил, что в Евросоюзе рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ, пересечение которых было ограничено из-за Covid-19.
Сегодня, 10:32103
Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов
Залог в 1,2 млн гривен назначили жителю Луцка, который "торговал" местами в Кабмине и ложе масонов
Мужчине, который в Луцке пытался "продать" должность в Кабмине и место в закрытой "группе масонов" за 200 000 долларов, избрали меру пресечения
Сегодня, 10:3042
7 Днів