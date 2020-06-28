Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС

Исполнительный директор пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леджери заявил, что в Евросоюзе рассматривают три возможных сценария сроков открытия границ, пересечение которых было ограничено из-за Covid-19.

Это сентябрь, конец текущего года или вообще 2021 год.

Об этом сообщает "Укринформ", во вторник, 7 июля.

"У нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - отметил Леджери.

Как сообщается, агенство планирует расширить обмен информацией с третьими странами. В частности, Frontex направит офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.