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На фоне возобновившегося роста заражений Covid-19 дешевеет нефть

Во вторник, 7 июля на мировых биржах цены на нефть эталонных марок Brent и WTI опускаются.

Это связано с опасениями возврата ограничительных мер в ряде стран из-за второй волны инфекции Сovid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 миллиона человек. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

В связи с этим, как сообщается, эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось.

Отмечается, что стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:00 (время киевское) во вторник составляли $42,93 за баррель, что на $0,17 (0,39%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,3 (0,7%).

А фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,18 (0,44%) - до $40,45 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (0,05%).

"Энтузиазм рынка, который мы наблюдали вслед за начавшейся отменой карантинных ограничений, ослаб на фоне их частичного возврата из-за нового скачка заболеваемости Covid-19", - отмечает аналитик по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Джеффри Хэлли.

По данным GasBuddy, потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют, что отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 тысяч баррелей.

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