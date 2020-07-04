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События Сегодня, 10:5632
В Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами вызвали Помпео

Палата представителей Конгресса США официально вызвала госсекретаря Майкла Помпео на слушания относительно информации о подкупе Россией талибов для убийства американских военных в Афганистане.

Кроме Помпео на слушания вызвали бывшего директора ЦРУ Майкла Морелла.

Об этом говорится в официальном сообщении о слушаниях, обнародованном комитетом по международным делам Палаты представителей США. 

Отмечается, что могут быть вызваны дополнительные свидетели.

Слушания на тему: "Вознаграждение России за (убийства, - ред.) американских военных: Почему администрация оставила это без ответа?" назначены на четверг, 9 июля.

Пока неизвестно, подтвердили ли приглашенные чиновники свое участие.

Напомним, газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Это было осуществлено в период переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Также в газете утверждают, что информацию разведки Трампу дали еще в марте 2020 года, однако он тогда еще не решил, как следует реагировать.

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Теги: news, новости, Украин, Помпео, 7dniv, 7dnivinfo  
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