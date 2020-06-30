Помпео заявил что Китай разрушает свободный Гонконг

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая продолжают разрушать свободный Гонконг.

Он обвинил Пекин в нарушении обязательств, взятых на себя после возвращения Гонконга под управление Китая.

Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

По его словам, Китай запретил в Гонконге политические лозунги и теперь требует от школ ввести цензуру.

"Едва высохли чернила на репрессивном законе о национальной безопасности, как местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру", - говорится в заявлении Помпео.

По его словам, до сих пор Гонконг процветал, потому что там "допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона".

"Соединенные Штаты осуждают неоднократное невыполнение Пекином своих обязательств по совместной китайско-британской декларации и эти последние посягательства на права и свободы жителей Гонконга", - заявил госсекретарь США.

Кроме того, в интервью радиопрограмме Washington Watch Помпео заявил, что США сделают все для защиты жителей Гонконга, которые требуют основных свобод.

Он напомнил, что Великобритания, под управлением которой находился Гонконг до 1997 года, согласилась принять до "трех миллионов человек, которые могут захотеть покинуть" эту территорию. Определенные обязательства взяли на себя и другие страны.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пролить свет на это и сделать так, чтобы, как сказал президент в своем выступлении, те, кто несет ответственность за решения в отношении Гонконга, были привлечены к ответственности Соединенными Штатами", - заявил госсекретарь.

Отметим, британский писатель первой половины XX века Джордж Оруэлл известен своими произведениями, в которых критиковал тоталитаризм. Одним из самых известных стал роман-антиутопия "1984".

Напомним, Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга, который фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга.

Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга.

В ответ Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" на давление из-за Гонконга.

Как известно, Гонконг – отдельный административный регион в составе Китая. Великобритания передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 году. Согласно совместной китайско-британской декларации и основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года по формуле "одна страна, две системы". Она гарантирует свободы, которыми не пользуются в Китае. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после 2047 года, пока неизвестно.