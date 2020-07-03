Не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе призывает МИД

Министерство иностранных дел призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе.
МИД просит провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
МИД обратился с письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.
"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - говорится в сообщении.
В МИД обращают внимание, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.
"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркивают в министерстве.
Напомним, из-за сложной эпидемической ситуации в мире большинство стран запрещают или ограничивают въезд иностранных туристов - в МИД объяснили алгоритм действий при планировании поездок за границу.