 

Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло

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Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло

Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло.

Общее число погибших достигло шести.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям лично приехать на место происшествия.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что местных жителей эвакуировали из горящих домов поселка под Севередонецком и везли в районны больницы. Спикер отметила, что эвакуацию проводили десятки машин скорой помощи.

"Эвакуация проходила машинами скорой помощи, частным транспортом, кто как мог. Количество эвакуированных людей пока уточняется. Жителей эвакуировали в несколько больниц: В Новоайдарскую больницу эвакуировали, везли в Северодонецкую больницу, везли в Приволье - в Кременской район, вывозили людей, куда только можно вывозить. Это же не говорит о том, что они там госпитализированы. Это людей эвакуировали, тем более если они дымом надышались", - рассказала Погукай

В тоже время, в Офисе омбудсмена Украины сообщили, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 местного жителя: 15 детей, 6 взрослых.

"Один из них в тяжелом состоянии с ожогами", - добавили в пресс-службе.

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