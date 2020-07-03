Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 8 июля 2020 - 50414 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 807 новых случаев за сутки.
Умерло 1306 человек (+23 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровели - 23119 (+926).
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 6562 человека инфицированы за все время (+117 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 5779 (+114).
3. Черновицкая область - 5051 (19).
4. Ровенская область - 4304 (+76).
5. Закарпатская область - 3533 (+75).
6. Киевская область - 2853 (+44).
7. Волынская область - 2825 (+37).
8. Ивано-Франковская область - 2797 (+53).
9. Харьковская область - 2466 (+50).
10. Тернопольская область - 2142 (+34).
11. Винницкая область - 2002 (+23).
12. Одесская область - 1984 (+65).
13. Житомирская область - 1484 (15).
14. Днепропетровская область - 1120 (4).
15. Хмельницкая область - 863 (+21).
16. Донецкая область - 713 (27).
17. Черкасская область - 695 (+17).
18. Кировоградская область - 664 (1).
19. Запорожская область - 599 (1).
20. Черниговская область - 578 (2).
21. Николаевская область - 463 (2).
22. Полтавская область - 326 (1).
23. Сумская область - 323 (2).
24. Херсонская область - 201 (+5).
25. Луганская область - 87 (2).