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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 8 июля 2020 - 50414 человек инфицированы коронавируса COVID-19.

Плюс 807 новых случаев за сутки.

Умерло 1306 человек (+23 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровели - 23119 (+926).

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 6562 человека инфицированы за все время (+117 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Киев - 5779 (+114).

3. Черновицкая область - 5051 (19).

4. Ровенская область - 4304 (+76).

5. Закарпатская область - 3533 (+75).

6. Киевская область - 2853 (+44).

7. Волынская область - 2825 (+37).

8. Ивано-Франковская область - 2797 (+53).

9. Харьковская область - 2466 (+50).

10. Тернопольская область - 2142 (+34).

11. Винницкая область - 2002 (+23).

12. Одесская область - 1984 (+65).

13. Житомирская область - 1484 (15).

14. Днепропетровская область - 1120 (4).

15. Хмельницкая область - 863 (+21).

16. Донецкая область - 713 (27).

17. Черкасская область - 695 (+17).

18. Кировоградская область - 664 (1).

19. Запорожская область - 599 (1).

20. Черниговская область - 578 (2).

21. Николаевская область - 463 (2).

22. Полтавская область - 326 (1).

23. Сумская область - 323 (2).

24. Херсонская область - 201 (+5).

25. Луганская область - 87 (2).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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