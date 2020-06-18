Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает своего выдвижения в мэры Киева на предстоящих местных выборах.
Для этого он готов уволиться из Министерства здравоохранения.
Об этом говорится в интервью Ляшко для "BBC Украина".
По словам Ляшко, баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача - это не сочетаемые вещи.
"Я готов с уверенностью оставлять (должность - ред.), если я чувствую, что все работает и система готова реагировать на опасности", - пояснил он.
Ляшко надеется, что на выборах его поддержит президент Владимир Зеленский. Он считает, что такая поддержка обеспечит ему стопроцентный успех. Ляшко еще не обсуждал такую возможность с главой государства.
Главный санврач отметил, что не собирается баллотироваться в мэры без партии, а также рассказал, что у него есть своя команда.
Однако, Ляшко может не пойти на выборы мэра Киева, если не получит поддержку народных депутатов или президента.
Напомним, Ляшко и ранее не исключал возможности выдвижения в мэры Киева.