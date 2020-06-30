Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди

На мосту Метро, который находится в Киеве, люди перекрыли дорогу.
Сейчас на мосту образовалась значительная пробка.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua и карта Google Maps.
Как сообщается, образовалась пробка от метро "Черниговская". Также по данным карты Google Maps, осложнено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.
Местные СМИ пишут, что дорогу перекрыли в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.
По состоянию на 11:00, движение транспорта на мосту восстановлено.