 

Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области

События Сегодня, 12:4876
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что авиация уже приступила к тушению лесных пожаров в Луганской области.

Однако понимание со стороны боевиков отсутствует.

Об этом он сказал в ходе брифинга. 

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по гашению пожара. Президент сегодня принял решение сейчас по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных "властей" - с той стороны линии разграничения", - подчеркнул министр.

Глава МВД добавил, что до конца дня стоит задача локализировать все очаги.

Стоит отметить, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

Напомним, Нацполиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области, в результате которого погибли пять человек. Так, среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Аваков, Луганск, Пожары, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло
Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло
Вчера, 21:23
От взрыва в Луганской области погибли два человека
От взрыва в Луганской области погибли два человека
21-июн-2020, 05:00
Совершить серию терактов в Луганской области хотел бывший военный
Совершить серию терактов в Луганской области хотел бывший военный
20-июн-2020, 19:30
Завершить дело Шеремета должен Аваков - заявил Зеленский
Завершить дело Шеремета должен Аваков - заявил Зеленский
6-июн-2020, 18:44
Аваков заявил что титушек с оружием в Бровары пропустила Винницкая полиция
Аваков заявил что титушек с оружием в Бровары пропустила Винницкая полиция
29-мая-2020, 15:28

Последние новости

13:02
Политика
Продолжили суд по делу Порошенко
13:00
События
В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
12:58
События
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
12:52
События
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
12:48
События
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
12:39
Политика
На переговоры о компенсации жертвам катастрофы МАУ не идет Иран
12:36
События
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
12:24
События
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
11:53
События
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
11:24
События
США хотят увеличить военную помощь Украине
10:49
События
О еще одном возможном пути передачи коронавируса заявили в ВОЗ
10:46
События
Служить в СБУ и быть пограничниками могут военные с инвалидностью в Украине
10:43
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
10:37
Экономика
Официальный курс доллара ниже 27 гривен на 8 июля опустил НБУ
10:20
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
09:36
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля
09:32
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-07-07
21:31
Политика
На следующей неделе могут назначить главу Нацбанка
21:29
Политика
Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится в Брюсселе
21:23
События
Число жертв вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.07 (состоянием на 09:00)2899
Масштабную акцию протеста устроили в центре Киева2236
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми1094
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа833
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.07 (состоянием на 09:00)496
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС407
В Польше прогнозируют поражение действующего президента на выборах332

Досуг

Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - один из лучших представителей автомобилей для бизнес-класса. Он предлагает удобство и надежность, за довольно низкую цену.
Сегодня, 13:2035
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация
Сегодня, 12:4043
В чем преимущества кроссовок Puma
В чем преимущества кроссовок Puma
Краткий обзор главных преимуществ и серии Legacy от бренда Puma.
6-июл-2020, 20:55109
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Упрощенные закупки. Ответы на важные вопросы
Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы,
6-июл-2020, 20:53129
Медальон: особенности украшения и его выбора
Медальон: особенности украшения и его выбора
Выбираем и правильно носим медальон: советы от ювелирного магазина
6-июл-2020, 20:44111
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
Как выбрать детскую обувь - производитель DDStep рекомендует
На что обращать внимание при выборе детской обуви? Как правильно определить размер обуви для ребенка? 8 основных моментов, которые обязательно необходимо проверить перед покупкой.
5-июл-2020, 10:24177

События

В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные
Двух протестующих задержали
Сегодня, 13:0052
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
Непогода в Одессе повалила 63 дерева и оборвала 22 электросети
Двое пострадавших и обрыв электросетей: последствия урагана в Одессе
Сегодня, 12:5840
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
Обыски в мэрии Одессы проводит СБУ
Обыски проходят по поручению прокуратуры
Сегодня, 12:5241
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания в Луганской области
Аваков о пожарах: авиация уже в воздухе, но понимания со стороны боевиков нет
Сегодня, 12:4877
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
Дорогу на мосту Метро в Киеве перекрыли люди
Образовалась пробка от метро "Черниговская"
Сегодня, 12:3643
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
Ляшко готов уйти с должности главного санитарного врача в пользу должности мэра Киева
Ляшко не исключает выдвижения в мэры Киева и назвал условие
Сегодня, 12:2445
7 Днів