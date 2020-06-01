В Киеве на перекрытом мосту произошли стычки с полицией, есть задержанные

В Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими, которые перекрыли движение транспорта.

В результате задержали двух человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук.

Как она отметила, на место происшествия приехали полицейские, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.

"Двух наиболее активных активистов было отправлено в территориальный отдел полиции", - рассказала она.

По состоянию на сейчас, движение на мосту восстановлено. Но, как сообщили в полиции, правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.