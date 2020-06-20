В полиции заявили что причиной лесных пожаров в Луганской области может быть обстрел боевиков

Национальная полиция Украины рассматривает еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области.

Есть возможность попадания снарядов из территории неподконтрольной Украине.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании правительства.

"У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", - заявил он.

Напомним, что на востоке Украины сегодня масштабные пожары. В результате чего уничтожены десятки домов. Также есть погибшие и пострадавшие.