Автоматически будут измерять температуру на ж/д вокзале Киева

На центральном железнодорожном вокзале столицы "Киев-Пассажирский" установят современные инфракрасные системы скрининга температуры тела.

С их помощью можно будет измерять температуру 120 человек в минуту, при этом не создавая скопления людей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, две системы установят на Центральном вокзале и одну - на Южном.

"Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил глава правления УЗ Иван Юрик.

Он также отметил, что в случае у пассажира будет подозрение на заболевание, его не допустят на объект. Охрана будет рекомендовать обратиться в медицинский пункт вокзала.

Кроме того, системы способны измерять одновременно температуру людей, которые находятся друг от друга на расстоянии от одного до пяти метров.