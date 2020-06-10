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События Сегодня, 20:2030
Для приемных отделений райбольниц выделили на оборудование более 5 млрд гривен

Кабинет министров сегодня выделил дополнительные средства из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц.

В частности, правительство одобрило выделение 5,3 млрд гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Конечно, тот уровень оборудования, который там сейчас - это просто недопустимая ситуация. Потому что это ургентные отделения, где спасается жизнь людей... Средства будут направлены на закупки томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сотни украинских больниц в больших городах и небольших городках "смогут получить сотни приборов для спасения жизни украинцев".

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Теги: news, новости, Украина, оборудование, 7dniv, 7dnivinfo  
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