Как получить отсрочку от призыва в 2020 году разъяснили абитуриентам

Абитуриенты, которые в этом году поступают в высшие учебные заведения, могут получить отсрочку от военного призыва.

Так, граждане 18-19 лет могут быть призваны на службу по собственному желанию и письменному заявлению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что выпускники колледжей и университетов могут продолжить обучение по следующей ступени образования, тем самым получив отсрочку от весеннего призыва.

МОН предоставило разъяснения приемным комиссиям вузов по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит абитуриентам получить подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление", - отметил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.