Один из очагов пожара потушили в Луганской области

Пожар в селе Смоляниново под Севередонецком полностью ликвидирован.

Местные жители отказались переселиться из сгоревших домов в выделенное здание амбулатории.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков.

"На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы всё его ту ликвидировали. А за границами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть", - рассказал Лысаков.

По его словам, в самом селе от пожара пострадало 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 - частично.

"По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка. Их скорая помощь эвакуировала в больницу с дымовым отравлением", - добавил он.

По словам Лысакова, 7 июля во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, либо к родственникам. Так, большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.

"Люди уехали домой либо к родственникам. Это не значит, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился", - добавил он.

Отметим, что на востоке Украины начались масштабные пожары. В результате были уничтожены десятки домов. Также есть погибшие и пострадавшие.