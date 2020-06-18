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События Вчера, 22:5931
Экспорт медицинских масок может разрешить Украина

Президент Владимир Зеленский допустил, что Украина может разрешить экспорт медицинских масок за границу.

Такого же мнения придерживается главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области в среду, передает РБК-Украина. 

"По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19 - у нас там все нормально (с масками, - ред.). По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готова ко второй волне коронавируса.

В свою очередь, Ляшко допустил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.

"Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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