 

Радикализмом антирасистских активистов обеспокоились западные писатели и философы

События Сегодня, 10:4757
Радикализмом антирасистских активистов обеспокоились западные писатели и философы

Сотрудники западных учебных заведений, редакций журналов, известные поэты и писатели обратились к правительствам и обществу с открытым письмом.

В нем они выразили тревогу по поводу гонений на тех, кто смеет проявлять недовольство антирасисткими протестами или даже просто не слишком активно их поддерживает. 

Послание опубликовал журнал Нarperʼs.

Его подписали около двухсот человек, включая Ноама Хомского, Фрэнсиса Фукуяму, Гарри Каспарова, Маргарет Этвуд, Джоан Роулинг и Салмана Рушди.

"Страна" приводит полностью перевод письма. 

Наши культурные институты переживают момент испытания. Мощные протесты за расовую и социальную справедливость приводят к запоздалым требованиям реформы полиции, а также к более широким призывам к большему равенству и интеграции в нашем обществе, не в последнюю очередь в сфере высшего образования, журналистики, благотворительности и искусства. Но это также привело к пересмотру моральных установок и политических обязательств, которые, как правило, ослабляют наши нормы открытых дебатов и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия.

Приветствуя первое, мы поднимаем наши голоса против второго.

Антилиберализм набирает силу во всем мире и имеет мощного союзника в лице Дональда Трампа, который представляет реальную угрозу демократии. Но нельзя допустить, чтобы сопротивление превратилось в свою собственную догму или принуждение, которые правые демагоги уже используют. Демократическая интеграция, к которой мы стремимся, может быть достигнута только в том случае, если мы выступим против атмосферы нетерпимости, которая уже налицо всюду.

Свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днем ​​становится все более ограниченным.

В то время как мы привыкли ожидать этого от правых радикалов, в нашей культуре все шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичное бичевание и остракизм, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности.

Мы поддерживаем ценность здравой и даже едкой дискуссии со всех сторон. Но сейчас слишком часто можно услышать призывы к быстрому и суровому возмездию в ответ на предполагаемые нарушения в высказываниях и мыслях. Еще более тревожным является то, что институциональные лидеры прибегают к поспешным и несоразмерным наказаниям вместо обдуманных реформ.

Редакторы уволены из-за спорных высказываний; книги изъяты из продажи за предполагаемую недостоверность; журналистам запрещено писать на определенные темы; профессора выбирают произведения литературы для цитирования в классе; ученый уволен за распространение рецензируемого академического исследования; руководители организаций увольняются просто за неуклюжие ошибки.

Какими бы ни были аргументы вокруг каждого конкретного инцидента, результатом стало неуклонное сужение границ того, что можно говорить без угрозы расправы. Мы уже расплачиваемся за большую неприязнь к писателям, художникам и журналистам, которые опасаются за свои средства к существованию, если отступают от консенсуса или даже не проявляют достаточного усердия в согласии.

Эта удушающая атмосфера в конечном итоге нанесет ущерб самым жизненно важным причинам нашего времени. Ограничение дебатов репрессивным правительством или нетерпимым обществом неизменно наносит ущерб тем, кто лишен власти, делает всех менее способными к демократическому участию.

Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить их замолчать или отогнать их. Мы отказываемся от любого ложного выбора между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Как писателям нам нужна культура, которая оставляет нам место для экспериментов, рисков и даже ошибок.

Нам необходимо сохранить возможность разногласий без тяжелых профессиональных последствий. Если мы не будем защищать то, от чего зависит наша работа, мы не должны ожидать, что публика или государство будут ее защищать.

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Теги: news, новости, Украина, Антирасизм, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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