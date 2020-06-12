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События Сегодня, 11:0039
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Украинских Новостей", в четверг, 9 июля.

Так, спикеру Разумкову за июнь начислено 47 230 гривен заработной платы, Стефанчук и Кондратюк получили в июне аналогичную сумму. Кроме этого им было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Напомним, за май руководство парламента получило точно такие же суммы. Разумкову, Стефанчуку и Кондратюку также начисляли по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за апрель.

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