За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии

Жителей Каталонии (автономного региона Испании) будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок на фоне введения масочного режима.

Об этом сообщает издание El Pais.

Размер штрафа составит 100 евро, он начал действовать с четверга, 9 июля, и распространяется на всю Каталонию, включая ее столицу Барселону. Такое решение принято региональными властями из-за роста заболеваемости Covid-19.

Надевать маски нужно во всех общественных местах. Это касается как местных каталонцев, так и туристов. Маски и другие средства гигиены будут раздавать бесплатно прямо на улицах.



Также в Испании закрыли на повторный карантин уже второй регион. Ограничения повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго.