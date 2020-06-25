В экстренном порядке обменять одного из пленных Украина просит РФ

Украина на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы просила Россию в экстренном порядке освободить пленного Валерия Матюшенко.

Матюшенко находится в плену террористов так называемой "ДНР".

Об этом рассказал украинский представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский.

По словам Казанского, у Матюшенко возникли серьезные проблемы со здоровьем. Пленник страдает сильными болями и быстрой потерей веса, что может быть симптомами онкологического заболевания.

"Информацию донесли ОБСЕ и той стороне. Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос нужно постоянно поднимать и контролировать, поскольку человек в реальной беде", - подчеркнул он.

Отметим, предприниматель и музыкант Валерий Матюшенко попал в плен боевиков 15 июля 2017 в Кальмиусскому. Так называемый "суд" приговорил Матюшенко до 10 лет тюрьмы якобы за "шпионаж".