Лесной пожар локализовали в Луганской области

Масштабный лесной пожар в Луганской области удалось локализовать.

Сейчас остается три очага тления.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района удалось локализовать менее чем час назад - в 17:40.

"На данный момент остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", - сообщили в ГСЧС.

Масштабный пожар возник вблизи села Осколоновка 6 июля. Из-за сильного ветра, который постоянно менял направление, огонь распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.